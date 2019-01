Domenica 27 gennaio alle 16.00 si terrà il nuovo appuntamento con la “Liuteria in bottega” a cura della Fondazione Antonio Carlo Monzino, presso il Capannone Rosetum di via

Pisanello 1 a Milano.

Il nuovo appuntamento con il fascino di un mestiere di antica tradizione e la magia dell’ascolto si intitola “Liuteria e musica in bottega” ed è così articolato: un laboratorio per grandi e piccoli alla presenza del maestro liutaio Nicola Monzino – che fornirà alcuni

strumenti e segreti per costruire uno strumento – e un momento musicale con il violoncellista Alexander Zyumbrovskij e il pianista Ferruccio Amelotti.

Al termine merenda tutti insieme.

L’appuntamento con la “liuteria in bottega” torna ogni ultima domenica

del mese fino a maggio 2019. Ecco il calendario dei prossimi

appuntamenti:

– domenica 24 febbraio ore 16.00

– domenica 31 marzo ore 16.00

– domenica 28 aprile ore 16.00

– domenica 26 maggio ore 16.00

Ingresso 7 euro, 3 euro under 14 anni

Per prenotazioni: tel. 02 8052173 oppure info@fondazioneacmonzino.it.

Dal 1750, attraverso otto generazioni, la famiglia Monzino mette a disposizione della comunità l’esperienza attinente alla produzione di alto artigianato. Nel 1999 nasce la Fondazione Antonio Carlo Monzino che, in occasione della sua costituzione, dona 79 strumenti della collezione privata al Museo degli Strumenti Musicali del Castello

Sforzesco di Milano, interpretando la forte responsabilità sociale nei confronti della città e dell’intera collettività. Le finalità della Fondazione si esprimono nella promozione e nel supporto dei valori sociali, culturali e formativi della musica, componente fondamentale

per la crescita e l’educazione della persona.