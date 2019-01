Incidente Pioltello, Mattarella, garantire la sicurezza dei trasporti

“La sicurezza della rete di trasporti e l’efficienza del servizio costituiscono parte della qualità della vita, e della libertà stessa, della nostra comunità nazionale. Le garanzie sono affidate alle istituzioni pubbliche, agli organi di controllo e agli operatori, e non possono essere compresse o sacrificate in nome di altre priorità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella ricordando l’incidente ferroviario di Pioltello in Lombardia in cui persero la vita tre donne e ci furono numerosi feriti.