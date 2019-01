Nella giornata di ieri, Aler Milano con il supporto delle Forze dell’Ordine è intervenuta per liberare un alloggio occupato abusivamente in via Zamagna 4, nel cuore del quartiere San Siro. Nell’abitazione era presente un italiano dell’età di 54 anni, che pare affittasse a sua volta l’appartamento e le cantine occupate, a diversi stranieri in cerca di una sistemazione. All’interno dell’appartamento, oltre all’italiano, c’erano 4 egiziani tra i 19 e 23 anni. L’uomo aveva forzato anche una cantina danndo rifugio ad altre 4 persone (due egiziani e due croati). Insieme agli operatori Aler, sono intervenute sul posto tre volanti della Polizia di Stato, per garantire il buon esito dell’operazione, terminata con l’arresto dell’occupante.