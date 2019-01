Dopo 5 anni torna DIDO con un nuovo album

Assente dalle scene da cinque anni, DIDO torna con un nuovo album in studio e un tour mondiale. La cantautrice britannica pubblicherà il prossimo 8 marzo “StillOn My Mind”,anticipato dal singolo “Hurricanes” disponibile già da oggi: il disco, che arriva cinque anni dopo il precedente “Girl Who Got Away”, è il primo frutto del contratto discografico firmato con BMG. DIDO lo presenterà con una serie di concerti che la vedranno esibirsi in alcune città europee e statunitensi, a distanza di quindici anni dalla sua ultima tournée. Il debutto è fissato per il 5 maggio a Praga: in calendario anche un concerto in Italia, data unica l’8 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. In scaletta ci saranno le canzoni del nuovo album, ma non mancheranno le hit della cantautrice: da “Thank You”a “Here With Me”,passando per “White Flag”.

Per l’album che segna il suo ritorno alla musica DIDO ha voluto nuovamente al suo fianco il fratello Rollo Armstrong, già produttore dei suoi primi due dischi, “No Angel” e “Life For Rent”, che tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 conquistarono i primi posti delle classifiche europee e americane.”Still On My Mind” inaugura una nuova fase della carriera di Dido, che riparte da una manciata di canzoni nelle quali sfoggia tutta la sua versatilità passando da sonorità hip hop ad altre più folk, cimentandosi anche con la dance.

“Lavorare a questo disco è stata un’esperienza magica – racconta- volevo che racchiudesse le emozioni che ho provato registrandolo. È nato in maniera abbastanza semplice: volevo fare un altro album, ma solo con Rollo al mio fianco. Lo abbiamo registrato praticamente in casa”.

DATE DIDO WORLD TOUR :

05.05 – Prague, Forum Karlín

07.05 – Zurich, Volkshaus

08.05 – Milan, Teatro degli Arcimboldi

10.05 – Munich, Circus Krone

11.05 – Vienna, Stadthalle

13.05 – Frankfurt, Alte Oper

15.05 – Berlin, Tempodrom

16.05 – Hamburg, Laeiszhalle

17.05 – Amsterdam, Paradiso

19.05 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

20.05 – Brussels, Cirque Royal

21.05 – Paris, L’Olympia Bruno Coquatrix

26.05 – Glasgow, Royal Concert Hall

27.05 – Dublin, Olympia Theatre

29.05 – Manchester, Albert Hall

30.05 – London, The Roundhouse

13.06 – Chicago, The Vic

15.06 – Toronto, Danforth Music Hall

17.06 – Boston, House of Blues

19.06 – New York, Terminal 5

21.06 – Washington DC, Lincoln Theatre

22.06 – Philadelphia, Union Transfer

25.06 – Los Angeles, The Wiltern

26.06 – San Francisco, Masoninc

28.06 – Portland, Roseland

29.06 – Vancouver, Orpheum

30.06 – Seattle, Showbox SODO