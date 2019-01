Rimborsopoli, condannati Bossi Jr e Minetti

Il Tribunale di Milano ha condannato a due anni e sei mesi Renzo Bossi, figlio di Umberto Bossi detto il Trota, e a un anno e 8 mesi l’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti, tra i 57 imputati al processo sulla cosiddetta ‘Rimborsopoli’ al Pirellone, tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno. I due sono stati ex consiglieri della Lega e del Pdl. Condannato a un anno e 8 mesi Massimiliano Romeo, attuale capogruppo della Lega in Senato. I giudici hanno anche condannato a un anno e 6 mesi Angelo Ciocca, attualmente eurodeputato del Carroccio. Per entrambi la pena è sospesa ed è stata decisa la non menzione. La pena più alta di 4 anni e 8 mesi per Stefano Galli, ex capogruppo della Lega in Regione.

Per l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Stefano Maullu, condannato a un 1 anno e 6 mesi di

reclusione, il Tribunale ha anche dichiarato la pena sospesa e la non menzione come per tutti coloro che hanno preso pene infeririri ai 2 anni. Tra i condannati anche l’ex assessore leghista Monica Rizzi (2 anni e 2 mesi), l’ex capogruppo del Pdl Paolo Valentini (3 anni), l’ex assessore Massimo Buscemi e l’ex capogruppo di Sel Chiara Cremonesi (entrambi a 2 anni e 2 mesi), gli ex assessori Paolo Pozzi (1 anno e 6 mesi) e Gianluca Rinaldin ( 2 anni e 9 mesi).

Assolti invece Romano Colozzi, Daniel Ferrazzi, Carlo Maccari, Massimo Ponzoni e l’ex presidente del Consiglio Davide Boni che si e’ visto anche dichiarare la prescrizione per alcuni capi di imputazione.