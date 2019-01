Prima le persone, il 2 marzo in piazza a Milano contro l’odio

“Alla faccia dei razzisti della porta accanto ci vediamo a Milano il 2 marzo”. Lo ha scritto in un tweet l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, parlando della mobilitazione promossa in città da diverse associazioni, contro le politiche del governo. “Sarà una grande manifestazione per sconfiggere l’odio e dire che vengono prima le persone – ha concluso -. Che poi vuol dire più politiche per il sociale, zero tagli ai servizi per i disabili, zero leggi dell’odio”.