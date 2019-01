Nella finale di Super Coppa giocata ieri in Arabia Saudita la Juve ha battuto per 1-0 il Milan in cui Higuain, ‘febbricitante’ ma entrato al 26′ st, potrebbe aver fatto la sua ultima apparizione in rossonero. A fare la differenza è stato Cristiano Ronaldo che ha deciso la finale con un goal al 16esimo del secondo tempo.

“Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo provato a scalare una montagna” ha commentato il tecnico rossonero Rino Gattuso. “Dopo gli episodi li giudicate voi – ha proseguito Gattuso – L’espulsione di Kessié ci sta, però se abbiamo la tecnologia usiamola. Alla Juventus hanno fatto finire due azioni, a noi subito con Cutrone hanno alzato. Loro sono uno squadrone e queste cose non le capisco. Abbiamo dato tutto, anche qualcosa in più, ora andiamo avanti”. “Abbiamo pregi e difetti ma abbiamo messo in campo carattere. A Genova andremo con tante assenze, questa sera c’è il rammarico e c’è amarezza”