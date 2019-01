Janet Gardner lascia le VIXEN

Fulmine a ciel sereno in casa VIXEN: la cantante Janet Gardner lascia la band!

La cantante, che ha pubblicato il suo omonimo album solista di debutto nel 2017, ha dato ieri la notizia della sua uscita immediata dal gruppo tramite i Social. Il suo post recita: “Mi sono guardata dentro nel profondo, e dopo molte molte notti insonni, sono giunta ad una decisione: è tempo per me di farmi da parte e lasciare che Roxy e Share portino avanti la loro visione del progetto VIXEN per il futuro, una band che avrà sempre un posto molto speciale nel mio cuore e di cui con orgoglio e gratitudine ho fatto parte per lungo tempo. Vorrei ringraziare tutti per l’incredibile supporto nel corso degli anni, e visto che Roxy e Share continueranno a mantenere vivi il cuore e l’anima delle VIXEN mentre io intraprenderò il mio nuovo percorso artistico, il vostro continuo supporto per tutte noi sarebbe ancora una volta apprezzatissimo”. Al momento la band non ha né commentato né confermato ufficialmente tramite i propri canali.

Un altro elemento cardine lascia dunque la formazione classica delle Vixen (che conta ben 18 ex componenti dal 1971 ad oggi!), dopo la scomparsa della chitarrista fondatrice Jan Kuehnemund, morta di cancro nell’ottobre 2013 a solo un anno dalla reunion effettiva della line up più popolare e amata della band… l’unica formazione hard rock tutta al femminile che negli anni ’80 riuscì a vendere milioni di copie, a partire in tour mondiali con Scorpions, Bon Jovi e Ozzy, ad avere ben 6 video in heavy rotation su MTV e a piazzare 4 singoli nella Top 100 di Billboard.

Janet (che curiosamente, per arrotondare, non ha mai smesso negli anni di lavorare part-time come igienista dentale) ha contribuito come voce solista e saltuariamente anche come chitarrista ritmica agli album in studio più famosi del sexy quartetto: “Vixen“ (debutto di platino targato 1988 e supervisionato da Mr Richard Marx, impegnato in veste di compositore e co-produttore), “Rev It Up” (1990) e “Tangerine” (1998), così come al più recente live dello scorso anno “Live Fire” (2018).

Un anno fa, la Gardner si era sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere degli ematomi subdurali, ovvero dei coaguli di sangue nel cervello. Al momento della diagnosi, era impegnata in tour per promuovere il suo album da solista su Pavement Entertainment, nato dalla collaborazione col marito, il chitarrista / produttore Justin James, che ha già lavorato con STAIND, COLLECTIVE SOUL e TYKETTO. Nel marzo 2018, mentre Janet si stava riprendendo dall’intervento, le VIXEN si sono esibite in uno spettacolo a Durant, in Oklahoma, con alla voce una sostituta di lusso, Lorraine Lewis di FEMME FATALE, per onorare il contratto ed evitare eventuali penali. La scelta però, secondo alcune voci di corridoio, potrebbe aver inasprito i rapporti tra la band e Janet.

La prossima apparizione dal vivo di Vixen è prevista sulla Monsters Of Rock Cruise, che salperà verso a fine febbraio ma al momento non si sa ancora se sarà proprio Lorraine a prendere definitivamente il posto di Janet alla voce.

Le Vixen avevano pubblicato lo scorso luglio su Rat Pak Records un nuovo singolo – con relativo video girato al Whisky a Go-Go di L.A. -del brano “You Ought To Know By Now”. Il brano è tratto dal recente “Live Fire”, contenente 13 canzoni (di cui 10 registrate dal vivo a Chicago, più alcuni 3 inediti), il tutto mixato dal noto Michael Wagener. Sembrava la scintilla di una finalmente rinata attività artistica, che aveva ripreso il via appena prima della prematura scomparsa della Kuehnemund: Jan stessa aveva dato la sua benedizione perché il nome delle Vixen continuasse una carriera anche senza di lei. La chitarrista era stata sostituita prima da Gina Stile per alcuni anni e più di recente da Britt Lightning. Il tutto ora però subisce un’ennesima brusca battuta d’arresto in seguito a questa notizia a sorpresa: ascolteremo mai questo benedetto nuovo album delle Vixen?