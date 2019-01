I militari della Guardia di Finanza di Monza hanno dato esecuzione, questa mattina, a

un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari emessa dal Giudice per le

Indagini Preliminari di Monza nei confronti di 3 persone, residenti in provincia, indagate per

bancarotta fraudolenta.

Le indagini delle Fiamme Gialle sono iniziate alla fine del 2017, a seguito del fallimento di

un noto autosalone plurimarche di Varedo (MB).

Su delega della locale Procura della Repubblica, la Compagnia della Guardia di Finanza di

Seveso ha eseguito accertamenti, anche di natura tecnica, rilevando una serie di condotte

distrattive nella gestione dell’autosalone, riconducibile ad una famiglia operante da molti anni nel settore del commercio di auto.

I Finanzieri hanno esaminato la documentazione amministrativo-contabile acquisita presso

la società fallita, ricostruendo, anche grazie alle risultanze delle intercettazioni telefoniche e

delle indagini finanziarie, i comportamenti illeciti ed i ruoli rivestiti, sia formalmente che di

fatto, nell’ambito aziendale. L’attività investigativa ha fatto emergere la distrazione patrimoniale dell’intera azienda fallita (avviamento, dipendenti, beni strumentali e immobili) a favore di una nuova società costituita per gestire l’autosalone, nonché di somme di denaro per una cifra complessiva di circa 1 milione di euro. Inoltre, i due amministratori di fatto (fratelli) della fallita risultano aver distratto circa 400.000 euro facendoli confluire dai conti correnti societari ai propri conti personali per

asserite attività di consulenza.

Proseguono le indagini dei militari di Seveso, coordinati dalla Procura della Repubblica di

Monza nell’ambito dell’operazione denominata “AUTO FANTASMA”, in merito alle

numerose denunce sporte da clienti dell’autosalone che pur avendo acquistato e saldato le

autovetture non le hanno mai ricevute in consegna.