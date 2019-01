Trasporti, lunedì sciopero Nazionale di 4 ore

Per lunedì 21 gennaio le sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAISA-CISAL e FAST CONFSAL, hanno proclamato uno sciopero Generale Nazionale di 4 ore contro “le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo per il personale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza”. Le articolazioni territoriali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAISA-CISAL e FAST CONFSAL, in adesione allo sciopero, hanno indicato le modalità che variano da città a città. A Milano, comunica l’Atm in una nota, l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8,45 alle 12,45.