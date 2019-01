Tanta paura sulla costa della Romagna poco dopo la mezzanotte. Alle 00.04 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.6, con epicentro a 11 km a est di Ravenna e ipocentro a 25 km di profondità. Mezz’ora dopo c’è stata una replica di magnitudo 3. Non risultano feriti, ma solo qualche lieve danno. Tante le persone scese in

strada e che hanno preferito passare la notte fuori casa. Oggi le scuole a Ravenna resteranno chiuse in via precauzionale e saranno eseguiti controlli sugli edifici.