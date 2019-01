Alfredo Robledo, già procuratore aggiunto della Procura di Milano, titolare di diverse importanti inchieste in ambito anticorruzione, è stato nominato presidente dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C Srl, azienda leader nei servizi ambientali con 1.100 dipendenti e che opera in più di 140 comuni servendo circa circa 1.200.000 cittadini. La stessa società spiega che Robledo ha lasciato la Magistratura a fine 2018 per intraprendere questa nuova esperienza professionale con l’obiettivo di portare al servizio dell’azienda la propria pluridecennale esperienza di contrasto ai fenomeni corruttivi. “Non cambio lavoro, continuo quello che facevo prima ma in un altro ruolo” dichiara Robledo al Corriere della sera.