“Luci d’America” il nuovo singolo di Luciano Ligabue

Domani, venerdì 11 gennaio, esce in radio e in digitale il suo nuovo singolo di Luciano Ligabue “Luci d’America”. A partire da domani, dunque il pezzo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica mentre il videoclip ufficiale, girato in California, sarà online a partire da lunedì 14 gennaio sul canale YouTube. È il primo singolo estratto dal dodicesimo album di inediti di Ligabue, che sarà pubblicato a marzo. In estate, il rocker di Correggio tornerà poi in tutti i maggiori stadi d’Italia per un tour live .