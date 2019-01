Anci, sì al biglietto unico del trasporto pubblico

Sì al biglietto unico del trasporto pubblico. Anci Lombardia si schiera a fianco dei 97 sindaci del milanese nei giorni scorsi hanno inviato una lettera alla Regione Lombardia per chiedere di riaprire la discussione per l’approvazione del biglietto unico dei mezzi pubblici, dopo lo stop all’operazione avvenuto durate l’ultimo Consiglio regionale. “Come Anci Lombardia sosteniamo l’appello che quasi 100 sindaci della Città Metropolitana di Milano hanno rivolto a Regione Lombardia affinché sia riconsiderata la politica regionale in merito alla tariffa integrata per il trasporto pubblico. Da tempo, infatti, evidenziamo la positività dell’introduzione del biglietto integrato, che permette una reale agevolazione dell’utilizzo del trasporto pubblico, favorendo gli spostamenti dei cittadini oltre a portare benefici concreti alla lotta all’inquinamento” scrive il presidente Virginio Brivio in una nota. “Questa posizione – ricorda Brivio – è stata sostenuta anche in occasione delle ultime elezioni regionali, durante le quali abbiamo richiesto ai candidati presidenti, ribadendo successivamente al presidente eletto, un impegno sostanziale verso tale politica tariffaria. Confidiamo pertanto che l’iniziativa degli amministratori della Città Metropolitana di Milano possa trovare un positivo riscontro”