“Nonne on the road”, il viaggio di due nonne temerarie

“Nonne on the road” (Guido Tommasi editore)è il viaggio coast to coast di due nonne temerarie che portano in America la cultura del cibo italiano

“Il cibo bisogna assaggiarlo, toccarlo, odorarlo, ascoltarlo, bisogna cucinare con i sensi, cucinare per il piacere di farlo. Mangiare per il piacere di mangiare, coltivare gli ingredienti per il sapore, che le ricette non sono vangelo!” dice l’autroce Stefania Barzini, ed è questo è il senso delle lezioni che le due cuoche propongono in America: il cibo non è solo carburante per il corpo ma il distillato delle nostre tradizioni che, a guardar bene, rappresenta le nostre anime. Ascolta l’intervista all’autrice libreria barzini