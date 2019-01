4 arresti al boschetto della droga di Rogoredo

La Polizia di Stato ha intensificato i servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area boschiva adiacente la Stazione FS di Rogoredo, meglio nota come “boschetto della droga”. Nella prima settimana dell’anno, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno arrestato 4 persone e sequestrato oltre due etti di eroina, 50 grammi di cocaina e 2.500 euro in contanti provento di attività illecita.

Il 3 gennaio è stato tratto in arresto un cittadino rumeno classe 1986, con precedenti penali anche specifici. Lo stesso è stato colto mentre era intento a vendere sostanza stupefacente con un banchetto improvvisato sul quale era adagiato un bilancino di precisione. All’esito del controllo è stato trovato in possesso di 95 grammi di eroina, 15 grammi di cocaina e 500 euro provento di attività illecita.

Il 5 gennaio sono stati tratti in arresto, nell’ambito dello stesso intervento, un cittadino bulgaro del 1973 ed un ragazzo italiano del 1994 nato a Segrate ma di fatto senza fissa dimora. In particolare, il cittadino bulgaro è stato notato accucciato nei pressi una piccola cassettina arancione che fungeva da tavolino sulla quale erano adagiati sacchetti in cellophane contenenti sostanza stupefacenete ed un bilancino di precisione mentre “serviva” alcuni tossicodipendenti presenti in zona. Una volta fermato è stato trovato in possesso di 10 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina e 140 euro provento dell’attività di spaccio. Nelle fasi dell’attività si è avvicinato con fare sospetto un cittadino italiano il quale era stato già notato avvicinarsi al bulgaro e confabulare con lo stesso. E’ stato quindi fermato sottoposto a perquisizione personale all’esito della quale sono stati sequestrati ulteriori 105 grammi di eroina contenuti in un sacchetto occultato nella tasca del giubbino.

In ultimo, nella mattinata del 7 gennaio è stato arrestato un cittadino marocchino classe 1995, regolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici. Lo stesso è stato notato cedere della sostanza stupefacente. Quando gli operatori sono intervenuti lo straniero ha tentato di darsi alla fuga disfandosi dello stupefacente che al momento deteneva. Non con poca difficoltà è stato fermato e, contestulamente, è stato recuperato il sacchetto in cellophane poco prima gettato in terra e risultato contenere 30 grammi di cocaina. Sono stati sequestrati altresì 450 euro che il marocchino occultava in una tasca. A seguito di accertamenti si è risaliti ad un’abitazione di Corsico in uso all’arrestato all’interno della quale sono stati rinvenuti ulteriori 1.300 euro in banconote da 20 e 50 ritenuti provento di attività illecita considerato che il soggetto risulta nullafacente.