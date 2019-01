Paolo Cognetti alla Bovisa

Venerdì 11 gennaio alle 18 lo scrittore Paolo Cognetti sarà al Libraccio della Bovisa, a Milano, per parlare del viaggio in Nepal che ha intrapreso sul finire del suo quarantesimo anno di età.

“SENZA MAI ARRIVARE IN CIMA” (Einaudi) è il titolo del libro nato da quell’esperienza.

Un taccuino di viaggio, ma anche il racconto illustrato, caldo, dettagliato, di come vacillano le certezze col mal di montagna, di come si dialoga con un cane tibetano, di come il paesaggio diventa trama del corpo e dello spirito. Perché l’Himalaya non è una terra in cui addentrarsi alla leggera: è una montagna viva, abitata, usata, a volte subita, molto lontana dalla nostra. Per affrontarla serve una vera spedizione, con guide, portatori, muli, un campo da montare ogni sera e smontare ogni mattina, e soprattutto buoni compagni di viaggio. Se è vero che in montagna si cammina da soli anche quando si cammina con qualcuno, il senso di lontananza e di esplorazione rinsalda le amicizie. Le notti infinite in tenda con Nicola, l’assoluta magnificenza della montagna contemplata con Remigio, il saliscendi del cammino in alta quota, l’alterità dei luoghi e delle persone incontrate.

LIBRACCIO BOVISA

Via Candiani 102, Milano | tel. 0239314075