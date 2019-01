Nenoato morto in ospedale, ispettori e Nas a Brescia

Nas e ispettori del Ministero sono in arrivo agli Spedali Civili di Brescia, dove un bambino nato prematuro lo scorso 4 dicembre è morto nel reparto di terapia intensiva neonatale a causa di un’infezione di cui non si conoscono le cause. Si tratta del

terzo decesso in una settimana. La ministra Giulia Grillo vuole “fare chiarezza per capire se ci sia correlazione tra i diversi casi”,che secondo il nosocomio non sarebbero collegati. Oggi sarà eseguita l’autopsia sul neonato. La famiglia chiede verità