Scivola sul ghiaccio, escursionista muore in Valbondione

Infortunio mortale oggi a Valbondione (Co). Un uomo di 47 anni residente a Berzo San Fermo è caduto in un dirupo e ha perso la vita. Era uscito da solo per un’escursione, poi ha incontrato un gruppo di persone che procedeva lungo lo stesso sentiero. Si tratta di una scorciatoia, il sentiero è conosciuto come “Lo scarico”, un’alternativa utilizzata soprattutto d’estate rispetto al sentiero che porta al rifugio Curò. Sul percorso però c’era del ghiaccio e l’uomo non indossava i ramponi. È scivolato e i traumi sono stati letali. È accaduto poco prima delle 9 a 1700 metri di quota, in località Tre croci. Gli altri escursionisti hanno subito chiesto aiuto. Sul posto l’elisoccorso da Bergamo, con il supporto di alcuni tecnici della stazione di Valbondione