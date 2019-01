A fuoco un negozio di giocattoli in Brianza [video]

E’ ancora bloccata la strada provinciale Monza-Saronno all’altezza di Varedo a causa di un vasto incendio scoppiato ieri sera, che ha distrutto un noto negozio di giocattoli. L’edificio di 3 piani è andato in fiamme. Almeno 18 i mezzi dei vigili del fuoco giunti sul posto, in Brianza, per domare il rogo. Sul posto anche ambulanza per prevenzione e carabinieri. La provinciale Monza-Saronno è stata chiusa al traffico per agevolare i soccorsi. Le palazzine vicine sono state evacuate per sicurezza (una cinquantina di persone tra cui bambini). Le fiamme sono state circoscritte solo in tarda serata. Stamattina un tratto della provinciale risulta ancora chiuso.

