Lorenteggio, Bolognini : presto riqualificazione

“Molto presto il quartiere popolare di via Lorenteggio di Milano si presenterà in una veste

completamente nuova”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Politiche abitative, sociali e Disabilità, Stefano Bolognini, a margine del sopralluogo effettuato al civico 181.

“La rigenerazione urbana del quartiere – ha spiegato Bolognini – risulta il più importante

intervento messo in atto non solo per il rapporto tra numero di famiglie e abitazioni coinvolte (circa 2700), ma anche per l’importanza delle risorse individuate, complessivamente 100 milioni di euro. Il piano di riqualificazione è parte integrante dell’Accordo di programma nato e costruito negli anni grazie alla stretta collaborazione tra Regione Lombardia, Comune e Aler Milano. Il progetto per il civico 181, che comprende tre edifici, prevede la demolizione e la successiva ricostruzione”. “È prevista la riqualificazione di diversi edifici – ha spiegato l’assessore – per la realizzazione di 329 nuovi alloggi, oltre alla sistemazione di altri 236 sparsi in zona. L’intervento comprende anche la messa in sicurezza di tutti gli stabili in cui è presente amianto. Sarà costruita anche una nuova biblioteca, riqualificato il mercato comunale, migliorata l’illuminazione pubblica con pali intelligenti e di alcune strade del quartiere, realizzato un nuovo parco in prossimità della chiesa e la riqualificata la scuola di via dei Narcisi. Sono previste infine alcuni azioni di accompagnamento sociale in grado di rivitalizzare gli spazi, compreso un Hub di comunità che verrà realizzato in una

palazzina Aler al civico di Giambellino 150.

“Le 36 persone attualmente presenti nel fabbricato – ha aggiunto – hanno occupato gli alloggi abusivamente dopo la conclusione del Piano di mobilità delle famiglie, propedeutico all’avvio dei lavori di riqualificazione del quartiere. Risulta inoltre che Aler Milano abbia provveduto, all’interno di una situazione complessa derivante dal continuo e straordinario accumulo di rifiuti, alla loro raccolta anche relativamente al fabbricato occupato”.

L’assessore Bolognini è quindi tornato sull’occupazione avvenuta ieri sera in via Manzano, 4 sempre nello stesso quartiere. “Quanto accaduto – ha detto – è inaccettabile. Ribadisco l’impegno della Regione Lombardia ed il pieno appoggio all’Autorità giudiziaria, alla Prefettura e alle Forze dell’Ordine duramente impegnate per il mantenimento della legalità nel quartiere, al fine di poterlo restituire alla persone perbene che vi abitano”.