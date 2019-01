Musica sul ghiacciaio Presena nel teatro igloo

Jazz e musica classica sul ghiacciaio: il teatro-igloo del Presena è pronto. Sabato 5 gennaio il primo concerto. Dopo 90 giorni di lavori, a 2.600 metri sul Ghiacciaio tra Lombardia e Trentino è pronto il Mercedes-Benz Bonera Ice Dome: il teatro di ghiaccio ospiterà l’Ice Music Festival, una rassegna musicale suonata con 16 strumenti di ghiaccio da un’orchestra stabile e da alcune delle band più apprezzate del panorama italiano e internazionale.

Per un mese e mezzo ha impegnato la

giornata di 15 tra maestri di sci e volontari della Val di Sole e della Valle Camonica, a cavallo di uno storico confine tra Lombardia e Trentino, in uno scenario bianco e straordinario. Tutti insieme hanno lavorato, 8 ore al giorno, fin da metà novembre. Finalmente l’impresaè completata. Sul ghiacciaio Presena, a 2.600 metri di altezza, un’opera architettonicaformidabile attende turisti e sciatori, realizzata con 5.000 metri cubi di neve: un teatro dighiaccio ricavato all’interno di un enorme igloo capace di ospitare 200 persone.

Il Mercedes-Benz Bonera Ice Dome del ghiacciaio Presena ospiterà, fino a primavera, l’Ice

Music Festival, un nutritissimo calendario di concerti di musica classica e jazz, interpretati

– rigorosamente attraverso gli strumenti di ghiaccio – da artisti di fama internazionale,

promosso da Consorzio Pontedilegno-Tonale e Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peioe Rabbi in collaborazione con Trentino Marketing.

“Siamo felici di poter offrire ai nostri ospiti questo festival che non ha eguali nell’arco alpino” spiega Michele Bertolini, consigliere delegato del Consorzio Pontedilegno-Tonale. “In questo modo ampliamo l’offerta del nostro comprensorio per le loro settimane bianche: questa vera e propria opera d’arte arricchirà il panorama già impareggiabile del Ghiacciaio Presena, conla sua vista su Adamello, sulle Dolomiti di Brenta e sul gruppo Ortles-Cevedale”.

I concerti saranno fruibili da sciatori e non, perché l’igloo è raggiungibile comodamente con

la modernissima cabinovia che parte dal Passo Tonale. Ogni settimana sono previsti quattro

concerti, il giovedì e il sabato. I concerti del giovedì vedranno la presenza dell’Ice Music

Orchestra, una formazione di 6 artisti residenti, che proporranno al pubblico un repertorio

che spazia dalla musica classica al folk, dal contemporaneo alle scritture originali. I concerti

del sabato (cui si aggiungono due appuntamenti domenicali) vedranno la presenza di

progetti musicali di valore, una serie di appuntamenti in cui si alterneranno vari linguaggi,

dal jazz al pop, dal rock alla musica tradizionale.

L’idea alla base dell’impresa è dell’artista americano Tim Linhart, che da anni si è

specializzato nella realizzazione di strumenti musicali. E, oltre all’originalissimo scenario, è

proprio questa l’ulteriore particolarità dei concerti ospitati nel Mercedes-Benz Bonera Ice

Dome: saranno 16 strumenti rigorosamente di ghiaccio.

“La struttura dell’igloo è un edificio che concilia i bisogni del pubblico, dei musicisti e degli

strumenti di ghiaccio” spiega Tim Linhart. “Questi ultimi sono – come è facile comprendere

– influenzati dalle condizioni che li circondano. Il design permette la ventilazione naturale

del caldo emanato dal respiro degli spettatori, conducendolo verso l’alto e fuori dalla

struttura, mentre gli strumenti rimangono nell’aria fredda all’altezza del palcoscenico. L’igloo mantiene uno ‘spazio sicuro’ per gli strumenti nel quale le condizioni rimangono ideali per produrre ottima musica”.

I primi a cimentarsi con violini, violoncelli, batterie, chitarre e contrabbassi di ghiaccio

saranno, il 5 gennaio alle 16.00 e alle 18.00 i The Bastard Sons of Dioniso, formazione

trentina, una delle rock band più apprezzate del panorama musicale italiano, resa famosa

