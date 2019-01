Un senzatetto di 62 anni è stato trovato morto stamattina a Milano. Si tratta di un romeno, la cui identificazione è ancora in corso di accertamento. E’ stato notato da un passante in via Castelfidardo, non lontano dal pronto soccorso del Fatebenefratelli. Alcuni soccorritori che si trovavano nei pressi sono intervenuti subito ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.