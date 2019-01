Tifoso ucciso, restano in carcere i 3 ultras arrestati

Restano in carcere i tre ultras dell’Inter arrestati dopo gli scontri prima della partita con il Napoli in cui è morto investito Daniele Belardinelli. Il gip Guido Salvini ha convalidato ieri l’arresto di Francesco Baj, Simone Tira e anche Luca Da Ros, l’unico che “nel corso dell’interrogatorio ha mostrato una maggiore disponibilità a ricostruire i fatti e consapevolezza della gravità di quanto avvenuto”. Da Ros, infatti, parlando con il giudice, ha indicato gli organizzatori dell’attacco, in particolare il nome di Marco Piovella, fra i capi degli ultras che sabato si è spontaneamente presentato in questura, uscendone indagato a piede libero.