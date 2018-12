Tifoso ucciso, caccia al conducente del Suv che lo ha investito

Gli investigatori della Digos sono ancora al lavoro per identificare il conducente del Suv che ha investito e ucciso Daniele Belardinelli mercoledì sera prima della partita Inter-Napoli.Il questore di Milano, Marcello Cardona, in conferenza stampa, ha ripercorso la serata di follia in via Novara, a meno di due chilometri dallo stadio Meazza, dove un centinaio di interisti e di ultras di tifoserie gemellate ha assaltato dei van con a bordo i supporter partenopei causando la morte di Belardinelli, 35 anni, investito da un suv, e quattro feriti non gravi a coltellate. “Un’azione squadristica ignobile” è il modo in cui il questore ha definito ‘l’attacco’ da parte di oltre cento ultrà dell’Inter, del Varese e del Nizza ad alcuni pulmini di tifosi napoletani Secondo il questore, quelli andati in scena sono stati “gravissimi incidenti”. La procura di Milano, diretta da Francesco Greco, sta valutando l’ipotesi di reato in relazione all’investimento. I magistrati stanno anzitutto accertando se vi sia una relazione tra gli incidenti e l’investimento. Certa è invece l’ipotesi di reato contestata ai 9 tifosi allo stato indagati: rissa aggravata e lesioni.