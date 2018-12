Un incendio è divampato ieri sera all’istituto Palazzolo di Milano, una struttura medica per anziani. Un paziente è in gravi condizioni. Lo riferisce il 118. Tutto il reparto è stato evacuato. In tutto, i feriti sono 18, di cui uno trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. C’è poi un ferito in codice giallo, mentre gli altri 15 sono in codice verde. Sul posto i vigili del fuoco.