Un uomo di 65 anni, Marco Olginati, professore in pensione, ha ucciso la madre a martellate nella loro abitazione in via Fermi a Robbiate nella brianza lecchese. La donna, Luigia Mauri, 89 anni, da tempo era bloccata a letto. La scoperta è stata fatta in mattinata dopo che l’infermiera che seguiva l’anziana per le cure domiciliari, non ottenendo risposta,ha allertato i carabinieri. I militi dopo aver forzato la porta sono entrati e hanno trovato la donna morta nel suo letto e il figlio a terra in fin di vita. Olginati è stato portato all’Ospedale Manzoni di Lecco dove versa in gravi condizioni.