“Il corpo senza vita di Mattia Mingarelli, l’uomo di 30 anni originario di Albavilla e scomparso dallo scorso 7 dicembre in Valmalenco è stato ritrovato nel bosco non lontano dal rifugio Braschi, a Chiesa Valmalenco dove era stato visto prima di far perdere le proprie tracce. Il rifugio era stato perquisito e posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria.” Lo riporta La Provincia di Como che precisa che “non si conoscono, al momento, le cause del decesso.”.