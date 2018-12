Sofia Goggia scalpita. La frattura al malleolo che non le ha ancora permesso di gareggiare in Coppa del Mondo è ormai saldata e la campionessa olimpica della discesa lavora duramente per rientrare a gennaio. Ma venerdì 28 dicembre sarà davanti alla televisione per non perdere un solo secondo della discesa di Bormio. “Sulla Stelvio vedi davvero il massimo, il meglio tecnicamente di quanto i discesisti sanno fare”, afferma Sofia.

– Ha mai gareggiato sulla Stelvio?

“Sì, ma in gigante sulla parte finale della pista quando ero al secondo anno allieva. Molto tempo fa”.

– Da discesista di razza cosa le piace di questa pista?

“Ha tutto. Quella di Bormio è davvero una discesa tosta. E’ lunga, complicata, sempre velocissima e faticosa come nessun altra”.

– Le piacerebbe buttarsi pure lei in questa picchiata?

“No, noi donne abbiamo le nostre piste su cui concentrarsi e non sono affatto semplici. Tutte le piste meritano rispetto, ma questa ha qualcosa in più. Una discesa sulla Stelvio bisogna davvero prepararla bene, fisicamente, tecnicamente e mentalmente”.

– Eppure Lindsey Vonn avrebbe voluto provare ad affrontare gli uomini, aveva lanciato l’idea di Lake Louise e poi timidamente aveva accennato anche a Kitzbuehel…”

“Capisco Lidsey. E’ stata il mio modello, il mio punto di riferimento. Ho provato quasi pudore quando mi sono piazzata davanti a lei. Ma se parliamo di Lake Louise quella è una pista che nei confronti della Stelvio è un “baby”, adatta per la prima picchiata della stagione. La Vonn disse queste cose quando era al culmine della carriera, ora non saprei dire come la pensa”.

– Allora si concentra solo sulle gare che ha davanti.

“Non vedo l’ora… Ma 28 e 29 dicembre organizzerò la mia giornata fra allenamenti e fisioterapia in modo da poter seguire le due gare di Bormio. C’è sempre qualcosa da imparare”.

Questo il programma completo della Coppa del Mondo a Bormio:

Mercoledì 26.12

Ore 11.45: Prima prova ufficiale della discesa libera – Ski stadium

Giovedì 27.12

Ore 11.45: Seconda prova ufficiale della discesa libera – Ski stadium

Ore 18.00: Sfilata, autografi con i campioni della squadra italiana e sorteggio dei pettorali – Piazza Kuerc e via Roma

Venerdì 28.12

Ore 10.30/15.00: Live music e intrattenimento – Ski Stadium

Ore 11.45: Gara discesa libera (diretta Rai 2 e Rai Sport) e cerimonia di premiazione – Ski stadium

Ore 17.00: Vitalini Speed Contest – Ski Stadium

Sabato 29.12

Ore 11.45: Gara SuperG (diretta Rai Sport e cerimonia di premiazione – Ski stadium