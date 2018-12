“Il traguardo storico del regionalismo differenziato e dell’autonomia per la Lombardia si avvicina sempre di più. Quello di oggi in Consiglio dei Ministri è stato un passaggio decisivo e siamo fiduciosi di poter chiudere l’intesa già a febbraio”.

Lo ha detto l’assessore all’Autonomia e alla Cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli.

“Il nostro documento è ispirato da un sano pragmatismo lombardo e siamo certi che tutte le nostre istanze autonomistiche verranno accolte, rendendo la nostra Regione ancora più virtuosa. Grazie al Governo – ha concluso – per aver rispettato la tabella di marcia prefissata, mantenendo l’impegno assunto con i cittadini della Lombardia e delle altre Regioni virtuose che hanno richiesto maggiori forme di autonomia.

Stiamo procedendo nei tempi previsti e ha ragione il vicepremier Matteo Salvini quando afferma che l’autonomia sarà realtà entro la fine del 2019 e in quel momento la storia istituzionale del Paese scriverà davvero una nuova pagina, approdando al federoregionalismo”.