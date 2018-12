Lodi, sgomberato accampamento sotto il ponte della tangenziale

Le forze dell’ordine hanno sgomberato ieri l’accampamento che si era creato sotto il ponte della tangenziale. Dodici persone di origine africana e del Bangladesh, di età compresa tra i 20 e 40 anni, sono state portate in questura per essere identificate. Il provvedimento, secondo le forze dell’ordine, si è reso necessario per il gelo che in questi giorni mette a rischio la vita dei senzatetto, oltre che garantire la sicurezza ai cittadini che attraversano il ponte. I regolari possono dormire nei dormitori cittadini. Per gli irregolari, invece, è prevista l’espulsione.