Un incendio è scoppiato la scorsa notte intorno all’una in via Papa Giovanni XXIII a Castiglione Olona (Va). Nel tentativo di spegnere l’incendio ha perso la vita Stefano Amicarelli, geometra di 49 anni, che viveva con i genitori nella villetta. La vittima è molto nota in paese ed è il fratello del comandante della polizia locale. Gli anziani genitori sono riusciti ad abbandonare la casa in tempo mentre sembra che la vittima sia rimasta intrappolata al piano terra.