Natale, 900 imprese di giochi in Lombardia, Babbo Natale pronto alla consegna

Sono 900 le imprese in Lombardia nel settore dei giocattoli, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Il settore – che va dalla fabbricazione di giochi e giocattoli, al commercio, all’edizione di giochi per computer – vale 3 miliardi in Italia, di cui 1,5 miliardi in Lombardia e 1,3 miliardi a Milano.

Da pochi giorni è stato costituito in Camera di commercio il Comitato Provinciale per la lotta alla contraffazione, con funzioni di promozione, supporto e monitoraggio, attività di prevenzione e repressione degli illeciti e di informazione al consumatore e alle imprese sui rischi e i danni connessi. I giocattoli a norma devono presentare: marcatura CE, numero di tipo, di lotto, di serie, di modello o altro elemento che consenta la loro identificazione, nome/denominazione commerciale registrata/marchio registrato del fabbricante e indirizzo dove può essere contattato, se il fabbricante è situato fuori dall’Unione europea, estremi dell’importatore, avvertenze ed istruzioni sulla sicurezza in lingua italiana. Consumatori, associazioni e imprese possono segnalare la non conformità di un prodotto chiedendo che sia sottoposto alla verifica della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

