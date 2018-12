Frontale di Morbegno per auto contromano, la segnaletica non lascia dubbi

Nella galleria della nuova tangenziale di Morbegno, dove la Panda che poi ha causato il tragico incidente costato la vita a sei persone ha sorpassato altri veicoli per poi infilarsi contromano dove la strada passa da due a quattro corsie, la segnaletica è chiarissima. Il limite di velocità, indicato da più cartelli, è di 90 km orari e a terra è tracciata una doppia limea continua di divieto di sorpasso. Non solo: ben evidente è anche la segnaletica luminosa che dalla volta delle gallerie indica con una freccia verde la corsia di destra e con una croce rossa la corsia opposta. All’uscita delle gallerie la strada si sdoppia e sono ben evidenti i divieti di accesso a sinistra e le frecce blu che indirizzano il traffico verso la corretta direzione di marcia. La Panda che ha provocato la strage invece era in sorpasso in galleria e poi ha imboccato a oltre 120 km orari il senso di marcia opposto, continuando a restare sulla sinistra.

Sono però diverse le voci che in questi giorni si rincorrono, in Valtellina, sulla presunta mancanza di una segnaletica chiara, che confonderebbe alcuni automobilisti. L’Anas sottolinea di aver realizzato la strada rispettando tutte le norme relative alla sicurezza e che la segnaletica non lascia sorgere alcun tipo di dubbio. In ogni caso il prefetto di Sondrio, Giuseppe Mario Scalia, ha convocato per domani un vertice con Anas e le forze dell’ordine per fare il punto su eventuali criticità.