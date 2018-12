Zapata gol, Atalanta vola in campionato

Nel posticipo di campionato ieri sera l’Atalanta ha vinto la seconda gara di fila battendo 1-0 la Lazio, rilanciando così la corsa all’Europa. La Var nel finale ha annullato il possibile pari di Acerbi, dopo il goal di Zapata dopo nemmeno un minuto dall’inizio della partita. “E’ stata una partita combattuta e difficile e per noi ha un valore particolare” ha commentato il tecnico Giampiero Gasperini. “Avrei preferito non prendere quel gol ad un minuto dalla fine, è normale quando trovi queste squadre nel finale buttano palle dentro. Per fortuna c’è quel mezzo piede oltre che ha tolto il gol che senza la VAR sarebbe stato impossibile. Abbiamo rischiato alcune situazioni, è stata una partita combattuta e difficile e per noi ha un valore particolare” Così a l’allenatore dell’Atalanta.