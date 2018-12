La vita da espatriata è come una maratona: o ti sfianca o ti fortifica. Di certo non è facile. Potrà sembrarti avvincente al fischio di inizio, perché quando si parte si è sempre carichi. Di tutto: coraggio, speranza, energia, positività. Non è detto che quella carica duri fino alla fine. Ogni percorso è lastricato di sfide. Se si vincono ci rendono più forti, se si perdono ci mettono alla prova.

Nel libro “Mamme Italiane nel mondo” (Prospettiva Editrice) 19 mamme italiane espatriate in ogni angolo dei 5 continenti si raccontano condividendo le loro personali esperienze, senza nascondere le proprie debolezze e mostrando come in ognuna di noi possa esserci una diversa forza e determinazione per affrontare questa avventura. Racconti che parlano di tutti gli aspetti dell’espatrio, anche e soprattutto quelli che ci fanno paura ma che insieme sono più facili da superare.

Ascolta l’intervista a Stella Colonna curatrice del libro “Mamme italiane nel mondo”