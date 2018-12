Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 42 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto ieri sera tra la strada provinciale Valeriana e l’innesto della statale 38 variante di

Morbegno, in provincia di Sondrio in territorio comunale di Cercino. L’uomo viaggiava a bordo di una Fiat 500 X, mentre i giovani erano a bordo di una Panda. Secondo quanto riporta il quotidiano La Provincia di Sondrio “la vittima comasca dell’incidente Andrea Gilardoni, 52 anni, era titolare di un bar ad Argegno, sul lago. Aveva chiuso il locale pubblico e stava raggiungendo in auto moglie e figli adolescenti in vacanza sulle nevi di Livigno. La sua Fiat 500 X è stata probabilmente centrata dalla Fiat Panda con cinque persone a bordo tutti morti anche loro: probabilmente è stata quest’ultima vettura a sbagliare l’ingresso della corsia nel tratto di statale nuovo.” Secondo quando riporta il quotidiano valtellinese “sulla Panda viaggiavano la conducente Jessica Capelli, 26 anni. Insieme a lei hanno perso la vita i passeggeri Giada Zerboni, 33 anni; Nicholas Forte, 20 anni; Cristian Margaroli, 36 anni, tutti di Tirano, e Simone Silvagni, 42 anni, di Bologna. Due delle vittime Jessica Capelli, di 26 anni di Tirano, la giovane alla guida della Panda, e Nicholas Forte, erano fidanzati. Lei era già mamma di una bimba piccola avuta da un’altra precedente relazione. Il ragazzo lavorava in una pensione per cani a Villa di Tirano, lei invece, in attesa di un lavoro, si occupava molto – da quanto appreso – della figlioletta.”.