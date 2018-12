Due donne arrestate e un maxi sequestro di oltre 380 chili di hashish. Questo il risultato di un’operazione della Polizia Locale di Milano avvenuta nella serata di giovedì e condotta dal Nucleo Contrasto Sostanze Stupefacenti.

Le indagini sono partite da un pattugliamento in via Imbonati, area segnalata come zona di frequente spaccio. Gli agenti, dopo un appostamento, si sono avvicinati ad una donna che vedendoli ha tentato di fuggire, gettando per terra un panetto di hashish di circa 80 grammi. La successiva perquisizione domiciliare in via Imbonati ha permesso di trovare in casa altri 50 involucri per un totale di un chilo e trecento grammi di sostanza stupefacente. In casa era presente anche un’altra donna e una bambina di tre anni.

Mentre si stava svolgendo la perquisizione e l’identificazione delle due donne, gli agenti hanno sentito dei rumori che provenivano dal solaio di pertinenza della casa. Entrati nel solaio si sono trovati davanti ad un enorme quantità di hashish e a due bambini di 12 e 11 anni, figli della prima donna fermata. In totale sono stati posti sotto sequestro 380 chili lordi di hashish. Le due donne coinvolte, A. A. marocchina di 37 anni con regolare permesso di soggiorno, madre dei due ragazzi di 11 e 12 anni, e S. M. di 23 anni, anche lei marocchina, madre della bambina più piccola, sono state tratte in arresto dagli agenti.

I due minori di 11 e 12 anni sono stati affidati ad una comunità protetta, mente a S.M. è stato consentito, come previsto dalle legge, di poter trascorrere il periodo di detenzione insieme alla figlia.