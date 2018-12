Tir si ribalta in tangenziale, morto il conducente

L’autista di un tir è morto questa mattina prima dell’alba in un incidente avvenuto sulla Tangenziale Ovest di Milano, alla barriera della A4 per Torino, poco dopo le 5. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo, 55 anni, è rimasto schiacciato nel ribaltamento del suo camion. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Il mezzo ha sbandato e si è ribaltato versando sulla carreggiata il contenuto, alcune tonnellate di farina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente.

