Milano, rapinato in casa l’ex suocero di Salvini

Hanno minacciato con dei coltelli la colf che stava rientrando dalla passeggiata con il cane per farsi aprire la porta ed entrare in casa. Tre uomini hanno così sorpreso Lino Ieluzzi, noto commerciante milanese – è titolare del negozio di abbigliamento maschile Al Bazar in zona Conciliazione – e sono riusciti a farsi consegnare oggetti preziosi, sopratutto orologi, per un valore piuttosto ingente, oltre un centinaio di migliaio di euro. Lino Ieluzzi è il padre di Fabrizia, prima moglie di Matteo a Salvini, da cui ha avuto il suo primogenito. Nessuno, per fortuna, si è fatto male. È stato lo stesso commerciante, dopo la fuga della banda, a dare l’allarme. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile. Il colpo è avvenuto ieri sera intorno alle 20.30 in zona Darsena.