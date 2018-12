Domenica neve al Nord anche in pianura

“Le regioni centro-meridionali sono alle prese con una perturbazione responsabile di piogge, temporali e neve anche a quote basse, fino in collina tra Romagna, Marche, alta Toscana e parte dell’Umbria” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.comEdoardo Ferrara – “la neve ha imbiancato località come Urbino, San Marino, l’Aquila, Amatrice. Nella giornata di sabato il fronte insisterà al Sud con piogge e rovesci sparsi, nevicate in Appennino in calo fin sotto i 1000-1200m. Ultimi fenomeni tra Lazio e Abruzzo mentre sul resto del Centronord il tempo sarà soleggiato ma freddo, con forti gelate notturne anche in pianura: sabato notte le temperature saranno diffusamente sottozero in Valpadana, con punte sotto i -5°/-6°C nelle aree rurali, gelate anche al Centro”

DOMENICA ARRIVA LA NEVE AL NORD – “Nella giornata di domenica è invece attesa una nuova perturbazione atlantica, che stante la presenza del freddo determinerà nevicate anche in pianura al Nord soprattutto tra sera e la notte su lunedì” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “le aree ad oggi a maggior rischio neve dovrebbero essere Piemonte sud-orientale, bassa Lombardia, Emilia e Liguria interna; neve debole non esclusa comunque anche sul resto della Pianura Padana, fino a Veneto e Friuli con la sola eccezione delle coste, Polesine, ferrarese e Romagna dove dovrebbe prevalere la pioggia; neve in collina sulla Liguria. Non esclusi fiocchi dunque in città come Torino, Milano, Bergamo, ma soprattutto Alessandria, Pavia, Lodi, Piacenza, Cremona, Parma. Il clima sarà pienamente invernale con massime in genere non oltre i 2-3°C, salvo che nei grandi centri urbani e lungo le coste”

ALTRE PIOGGE E NEVICATE ANCHE AL CENTROSUD – “La stessa perturbazione si estenderà anche a tutto il Centro entro domenica notte determinando un nuovo peggioramento con piogge e rovesci diffusi, nevosi fin sotto i 1000m su Toscana, Umbria e Marche. In attesa invece il Sud dove la perturbazione arriverà essenzialmente lunedì’, portando piogge e temporali anche incisivi sulla Campania, neve inizialmente a quote elevate ma in calo fin sotto i 1000-1500m entro fine giornata. Il maltempo dovrebbe insistere anche al Centro con neve a tratti fino in collina sul medio versante adriatico, mentre al Nord è atteso un miglioramento con residui fenomeni tra bassa Lombardia ed Emilia Romagna in esaurimento” – concludono da 3bmeteo.com