“E’ giusto che le cariche istituzionali siano qui, è un dovere”: lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico al suo arrivo a Milano alla commemorazione della strage di Piazza Fontana. Il presidente della Camera, alla partenza del corteo ha tenuto con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, lo striscione dei “familiari vittime della strage”. durante la commemorazione Fico ha chiseto scusa ai parenti: “Se nessuno lo ha fatto, io lo faccio oggi con molta umiltà, vi chiedo scusa”. “Chiedo scusa per i depistaggi e tutto ciò che avete dovuto sopportare” ha detto. Il presidente della Camera ha spiegato di essere impegnato “a completare definitivamente la rimozione del segreto funzionale sugli atti e i documenti relativi alle stragi, alle logge massoniche, alla P2”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto sulla sua pagina Facebook :“Oggi Milano si ferma per ricordare tutte le vittime della strage di Piazza Fontana. Il dolore, che 49 anni dopo ci unisce ancora, deve darci la forza per continuare a fare memoria perché la violenza e l’odio non trovino mai più spazio nella nostra città e nel nostro Paese”. Durante il suo intervento Sala ha proposto che il 2019, in cui si celebrereanno i 50 anni della strage, “dovrà essere un anno dedicato alla memoria”. Il primo cittadino ha spronato tutti a fare la loro parte.