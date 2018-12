Spray urticante, due stupide bravate a scuola

Spray urticante a scuola: dopo la tragedia di Corinaldo, si sono verificati diversi casi in Lombardia, per fortuna non gravi, ma hanno creato panico e paura.

Due stupide bravate sono avvenute ieri a Pavia e del Cremonese. Ieri mattina all’Istituto tecnico ‘Cardano’ di Pavia è stato spruzzato spray urticante negli spogliatoi della palestra: 48 studenti sono rimasti intossicati e per 33 di loro è stato necessario il trasporto in ospedale. Nessuno ha riportato conseguenze serie e nel pomeriggio sono tutti tornati a casa. Il copione si è ripetuto verso le 13 al Cfp di Soncino (Cremona), dove una ragazza di 14 anni ha spruzzato il gas urticante: 5 studenti hanno subito una lieve intossicazione e sono stati trasportati per controlli all’ospedale maggiore di Crema (Cremona). Su tutti e due i casi indagano i carabinieri