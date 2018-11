Teem, da stasera attivo il sistema antinebbia a led

Da stasera sulla pianura calerà la nebbia e sulla Teem entrerà in funzione la scia salva-vita tracciata dai 2.000 led che gli utenti seguono per guidare in sicurezza tra le formazioni. Le condizioni di scarsa visibilità attese da oggi per tutto il fine settimana hanno accelerato l’attivazione del sistema di segnalamento che Tangenziale Esterna ha adottato con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti. Azionato dai 52 sensori dislocati lungo l’intera tratta (33 chilometri raccordati con A4 Torino-Trieste, A35-Brebemi e A1 Milano-Napoli), l’impianto di illuminazione migliora la visibilità e la sensazione di sicurezza di automobilisti e trasportatori.

Questa sorta di traccia salva-vita, che, in corrispondenza delle uscite, viene raddoppiata da una linea di led ubicata sui guard-rail di destra, è sempre percepibile e, rispetto a quella generata dai catadiottri montati sui new-jersey centrali, risulta più facile da individuare e da non perdere per gli automobilisti e per gli autotrasportatori in transito. Il sistema di segnalamento è automaticamente attivato dai sensori che, monitorati dal Centro di Manutenzione allestito presso il Casello di Pozzuolo Martesana, assicurano il controllo della situazione atmosferica ogni 500 metri di A58-TEEM in maniera tale da prevenire eventuali imprecisioni dei bollettini meteo consultati dal personale di servizio. Quando tre dispositivi consecutivi (raggio di 1,5 chilometri) rilevano, indipendentemente dalle previsioni diramate e dai gradi centigradi registrati, una percentuale di umidità superiore al 65%, i 2.000 led si accendono contemporaneamente.