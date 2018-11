Individuato e fermato il killer del parafango

E’ stato individuato e fermato dalla polizia il cosidetto killer del parafango. L’uomo, extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno, in queste settimane ha rovinato centinaia di auto posteggiate nella zona a Nord di Milano tra via Valtellina, Piazza Maciachini, Imbonati, Murat e Menabrea. In sella a un mezzo del bike sharing colpisce con un calcio i parafanghi delle auto. Considerando che le auto danneggiate sono qualche centinaia e che per ogni calcio il danno è intorno ai 500 euro si parla di diversi miglia di euro di danni. Ci sono casi di persone che hanno avuto l’auto rovinata più volte. Un incubo per tutta la zona nord di Milano.

1 su 4