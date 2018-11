Brusca frenata, ripresa la circolazione della linea rossa, 13 in ospedale

La circolazione è ripresa gradualmente, sull’intera linea 1 della metropolitana di Milano dopo l’interruzione tra Molino Dorino e QT8 di questa mattina intorno alle 8 per una brusca frenata di un convoglio alla fermata Uruguay Lo ha comunicato Atm. Il 118 fa sapere che le persone rimaste ferite sono 14 di cui 2 bambini. 13 persone trasportate in ospedale. Uno solo il codice giallo, gli altri sono verdi verdi. Al momento non è ancora chiaro per quale motivo preciso il convoglio proveniente da Bonola e diretto verso il centro, abbia effettuato la brusca frenata. Secondo l’Atm, a provocare la frenata sarebbe stato “il sistema d’emergenza, sollecitato dal rilevamento di qualche anomalia”. Una “anomalia rilevata dai sensibili sistemi di monitoraggio. E’ però bastato a far cadere quelle persone che non erano ben attaccate ai sostegni nelle carrozze”.