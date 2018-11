Tremezzini in mensa, Sala, inaccettabile

Ha creato scandalo il caso dei tramezzini serviti a scuola da Milano Ristorazione lunedì, giorno di assemblea sindacale. Il sindaco Beppe Sala ha chiesto scusa ai genitori. “E’ inaccettabile” ha detto Sala. “Al di là dello scusarmi, ho chiesto agli Assessori Cristina Tajani e Laura Galimberti di convocare azienda e sindacati per verificare quello che è successo – ha concluso -, ed evitare che una situazione del genere abbia a ripetersi”.

La questione è finita alla ribalta della cronaca dopo che i genitori hanno scritto una mail di fuoco al comune di Milano. Ecco il testo.

“Buongiorno, volevo porre la vostra cortese attenzione su una situazione alquanto incresciosa per non usare altri termini volgari, a mio modesto parere e di tutti i genitori delle scuole di Milano, avvenuta ieri nelle scuole di Milano appunto per quello che riguarda Milano Ristorazione

Ho allegato le foto dei tramezzini, se così si possono chiamare così quello schifo, secondo me anche di dubbia provenienza e qualità, che sono stati distribuiti ieri in sostituzione del pasto, ben pagato mensilmente tramite retta scolastica, ai bambini delle scuole elementari e medie del comune di Milano. Si parla di progetti di educazione alimentare da seguire per migliorare le abitudini alimentari dei bambini nelle scuole, e per dirla tutta il livello degli alimenti di Milano Ristorazione è alquanto basso anche normalmente, e poi alla prima occasione vengono distribuiti tramezzini e qui mi ripeto farciti , di pomodoro e mozzarella così riporta il sito di Milano Ristorazione, di qualcosa che sembra tutto tranne che commestibile, che personalmente non darei da mangiare neanche come avanzo ad animali randagi per il loro bene, figuriamoci se noi genitori possiamo permettere che vengano propinati da VOI ai bambini delle scuole che in molti casi SONO RIMASTI SENZA MANGIARE PER TUTTO IL GIORNO.

Questo, oltre a rappresentare una mancanza di educazione e responsabilità vostra nei confronti di tutti i bambini che vanno a scuola, è veramente una cosa vergognosa in quanto questi chiamiamoli con molta fantasia e immaginazione tramezzini sono di dubbia provenienza e qualità, anzi per spiegarmi meglio sembrano davvero MARCI. Mi aspetto delle risposte e soprattutto delle scuse per questa vostra VERGOGNOSA MANCANZA NEI CONFRONTI DI TUTTI I BAMBINI DI MILANO.Ah dimenticavo non finisce certo qui abbiamo già provveduto a contattare chi di dovere per dare risalto a questa vergogna e utilizzeremo tutti i mezzi in nostro possesso per salvaguardare il rispetto e i diritti nostri e soprattutto di tutti i bambini di Milano, divulgando la notizia a tutti gli organi di stampa televisione e social”