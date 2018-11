Povertà, 26mila famiglie lombarde beneficiano del reddito di inclusione

Sono ben 26.446, pari 73.867 persone, la famiglie lombarde che da gennaio a settembre 2018 hanno iniziato a beneficiare del Rei, il Reddito di inclusione (importo medio dell’assegno: 266 euro mensili). L’Alleanza contro la povertà in Lombardia (che unisce associazioni, sindacati ed enti locali) ha inviato richiesta alla Regione, affinché si attivi al più presto la “cabina di regia” prevista dal piano contro la povertà approvato da Palazzo Lombardia.

Novità di questi ultimi giorni è il via libera del ministero del Lavoro e delle politiche sociali al trasferimento complessivo alla Lombardia di € 31.715.200 per sostenere gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà in favore degli ambiti territoriali.

L’Alleanza contro la povertà in Lombardia ritiene che a questo punto ci siano le condizioni per far partire la cabina di regia, con l’obiettivo di rafforzare i servizi sociali e le reti di protezione e riattivazione sul territorio; favorire l’interazione tra le misure nazionali e regionali, oltre che la sinergia tra le politiche di prevenzione della vulnerabilità e di contrasto alla povertà; definire gli indirizzi agli ambiti territoriali per gli interventi di contrasto e a sostegno di progettualità e servizi per senza dimora e grave emarginazione.