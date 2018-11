“È inammissibile che persone arrestate per aver commesso un reato non rimangano in carcere, ma nel giro di poche ore o giorni siano di nuovo libere. Serve la certezza

della pena”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato, commentando la notizia di un cittadino marocchino arrestato a

Cassano D’Adda per aver violato l’obbligo di firma, fermato in giro con un coltello a serramanico.

“Quest’uomo – ha aggiunto – era stato arrestato in precedenza per aver rubato il registratore di cassa di una panetteria di Cassano, eppure è immediatamente tornato nelle condizioni di delinquere. Senza pene certe i delinquenti andranno avanti a commettere crimini, consapevoli del fatto che non gli potrà mai succedere nulla, se non, al massimo, trascorrere qualche giorno dietro alle sbarre. Non è soltanto a rischio la sicurezza dei cittadini onesti, ma diventano inutili anche gli sforzi delle forze dell’ordine che, quotidianamente, svolgono un ottimo lavoro di contrasto alla criminalità, fermando e arrestando i delinquenti. Dopo questo ed altri episodi simili – ha concluso l’assessore De Corato – è evidente che sia necessario rivedere le misure alternative alla detenzione”.