Trenord, lettera dei pendolari alla Regione

“Mentre scriviamo, decine di corse in tutta la Regione sono state unilateralmente cancellate da Trenord e migliaia di pendolari rimangono a terra. La società motiva questa disfatta con problemi di manutenzione di materiale rotabile trentennale, il che suona come una presa di responsabilità, essendo la manutenzione evidentemente non effettuata in maniera efficace”

Queste le parole del comunicato inviato a Regione Lombardia dai rappresentanti dei comitati pendolari lombardi.

“E’ passato un anno e mezzo dai primi gridi d’allarme di noi pendolari sulle nefaste conseguenze che avrebbe portato la gestione di Trenord e la situazione ora è peggio di quanto avremmo potuto immaginare, nonostante ai nostri allarmi avessimo fatto seguire anche proposte concrete, sistematicamente inascoltate a meno della sostituzione dell’Amministratore Delegato.”

E’ stato citato anche il Presidente Attilio Fontana accusato di avere fatto delle scelte senza coinvolgimento, rischiando in più occasioni di apportare più danno che beneficio. Per quanto riguarda invece i pendolari che sono sempre più insofferenti, è emersa la loro richiesta di rinnovare l’organico dei manager, sostituendo coloro che hanno portato Trenord da eccellenza europea a essere quella attuale.